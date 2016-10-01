На конкурсі до Верховного суду назріває скандал: чинний голова суду отримав на іспиті власну справу

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Ярослав Романюк

21 лютого кандидати до Верховного суду виконували практичне завдання – написання судового рішення

Деякі кандидати до Верховного суду, серед яких голова ВСУ Ярослав Романюк, отримали тести, відповіді на які їм добре знайомі заздалегідь, оскільки це – їхні власні справи.

Такі факти виявила Громадська рада доброчесності, повідомляє програма «Наші гроші».

Раді стало відомо, що судові матеріали, які надавалися як модельні завдання на конкурсі до нового Верховного суду, «є не просто реальними, а взяті з життя майже без змін. Окремі конкурсанти брали безпосередню участь в їхньому розгляді». Справи розглядалися цими конкурсантами в ролі суддів у різних інстанціях ще на початку минулого року.

Проте жоден з кандидатів досі публічно не зізнався, що фабула модельної справи йому добре відома.

21 лютого кандидати до Верховного суду виконували практичне завдання – написання судового рішення. На це відводилося п'ять годин. Однак деякі конкурсанти отримали переваги під час вирішення тестового завдання, оскільки весь масив правової інформації був ними опрацьований заздалегідь, деякі мали місяці на підготовку рішення.

Зокрема, власні справи на тесті отримали голова Верховного суду України Ярослав Романюк, суддя ВСУ та голова Ради суддів Валентина Симоненко, а також суддя ВСУ Людмила Охрімчук. Вони виконували практичне завдання на базі власних рішень у цивільній справі. Наразі справа, за якою судді виносили рішення, недоступна за посиланнями у судовому реєстрі.

«Громадська рада доброчесності вважає виявлені факти серйозною проблемою довіри до результатів конкурсного відбору кандидатів до нового Верховного суду. Ця ситуація, на думку ГРД, наперед підриває довіру до результатів конкурсу стосовно таких кандидатів», – йдеться у повідомленні.

Подробиці і пропозиції щодо виходу з ситуації у раді обіцяють після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів 23 лютого.

Як відомо, Громадська рада доброчесності допомагає Вищій кваліфікаційній комісії суддів у перевірці відповідності кандидатів до ВС за критеріями доброчесності та професійної етики.

За словами члена ГРД, голови Третейської палати України Тараса Шепеля, від того, наскільки чесно, прозоро і зрозуміло пройде цей конкурс та які він покаже результати в обличчях нового складу ВС, залежить відновлення довіри людей до судової влади і довіри юристів до нових конкурсних процедур, які в наступному мають оновити всю судову систему.