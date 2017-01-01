На контрольних пунктах в зоні АТО зібралася черга з 700 автомобілів

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За минулу добу лінію розмежування перетнули 22,5 тисяч осіб

Сьогодні вранці на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в зоні проведення антитерористичної операції перебувало сімсот автомобілів, повідомляють у Держприкордонслужбі.

«Сьогодні вранці на КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» - 50/100, «Маріїнка» - 200/100, «Новотроїцьке» - 20/20, «Гнутово» - 150/60», - повідомляють прикордонники.

Крім того, у відомстві зазначають, що за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що знаходяться в зоні проведення АТО, перетнули 22,5 тисяч осіб і 3,8 тисяч транспортних засобів:

«Майорське» - 5430 людина і 915 транспортних засобів;

«Маріїнка» - 5400 чоловік і 1145 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» - 4710 людина і 1065 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» - 4020 осіб;

«Гнутово» - 2945 людина і 710 транспортних засобів.

Як повідомлялось, минулої доби на Донбасі бойовики 108 разів обстріляли позиції сил АТО, четверо українських військових поранено, троє травмовано.