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    На кордоні Афганістану та Пакинстану тривають перестрілки, є загиблі

    • Сьогодні, 22:23
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    Афганські військові
    Афганські військові

    Перестрілка почалася у п’ятницю вранці

    Щонайменше 13 людей загинули, 80 поранені через сутички між афганськими і пакистанськими військовими на кордоні.

    Про це сьогодні повідомили посадовці з обох країн.

    За повідомленням пакистанської сторони, представники прикордонної поліції Афганістану відкрили вогонь по пакистанських солдатах, які супроводжували команду з перепису.

    «З 30 квітня афганська прикордонна поліція чинить перешкоди для проведення перепису в розділених селах Кіллі Лугман і Кіллі Джахангір у регіоні Чаман з пакистанського боку кордону», – повідомляють пакистанські військові.

    Місцевий лікар повідомив агенції dpa, що з пакистанського боку під час обстрілів загинули дев’ять цивільних, ще 45, серед яких 12 дітей, поранені.

    Афганські ЗМІ, цитуючи шефа поліції, повідомляють про чотирьох загиблих і 14 поранених поліцейських, а також про щонайменше 23 постраждалих цивільних зі свого боку.

    Обидві сторони звинувачують одна одну в початку стрілянини, яка сталася у п’ятницю вранці на кордоні між Афганістаном і Пакистаном.

    За повідомленнями, стрілянина на кордоні триває.

    Нагадаємо, 3 травня потужний вибух прогримів в Кабулі в районі американського посольства. МВС Афганістану підтвердило загибель не менше восьми мирних жителів.

    Джерело: Радіо Свобода

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