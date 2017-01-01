На кордоні Афганістану та Пакинстану тривають перестрілки, є загиблі

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Афганські військові

Перестрілка почалася у п’ятницю вранці

Щонайменше 13 людей загинули, 80 поранені через сутички між афганськими і пакистанськими військовими на кордоні.

Про це сьогодні повідомили посадовці з обох країн.

За повідомленням пакистанської сторони, представники прикордонної поліції Афганістану відкрили вогонь по пакистанських солдатах, які супроводжували команду з перепису.

«З 30 квітня афганська прикордонна поліція чинить перешкоди для проведення перепису в розділених селах Кіллі Лугман і Кіллі Джахангір у регіоні Чаман з пакистанського боку кордону», – повідомляють пакистанські військові.

Місцевий лікар повідомив агенції dpa, що з пакистанського боку під час обстрілів загинули дев’ять цивільних, ще 45, серед яких 12 дітей, поранені.

Афганські ЗМІ, цитуючи шефа поліції, повідомляють про чотирьох загиблих і 14 поранених поліцейських, а також про щонайменше 23 постраждалих цивільних зі свого боку.

Обидві сторони звинувачують одна одну в початку стрілянини, яка сталася у п’ятницю вранці на кордоні між Афганістаном і Пакистаном.

За повідомленнями, стрілянина на кордоні триває.

Нагадаємо, 3 травня потужний вибух прогримів в Кабулі в районі американського посольства. МВС Афганістану підтвердило загибель не менше восьми мирних жителів.

Джерело: Радіо Свобода