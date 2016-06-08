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    На кордоні із Польщею знаходяться 920 автомобілів

    • 3 Сiчня, 08:47
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    920 автомобілів чекають на свою чергу на кордоні із Польщею
    920 автомобілів чекають на свою чергу на кордоні із Польщею

    Найбільша кількість автомобілів станом на шосту годину ранку знаходилась на пунктах пропуску «Краковець» та «Рава-Руська»

    У пунктах пропуску на кордоні з Польщею за станом на шосту годину ранку перебували 920 автомобілів. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України - Західний кордон.

    «Станом на 06.00 03.01.17 р перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею знаходиться наступна кількість автомобілів: «Краковець» - 170 (додаткова - 150 л / а), «Рава-Руська» - 200, «Ягодин авто» - 100, «Грушів» - 100, «Шегині» - 80, «Угринів» - 50, «Устилуг» - 50, «Смільниця» - 20», - йде мова в повідомленні.

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    У той же час в пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою черг немає.

    Нагадаємо, у минулий вівторок, 27 грудня, вранці у чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею стояли понад 1,3 тис. автомобілів. 

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    Польща Держприкордонслужба Україна
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