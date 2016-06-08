На кордоні із Польщею знаходяться 920 автомобілів

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920 автомобілів чекають на свою чергу на кордоні із Польщею

Найбільша кількість автомобілів станом на шосту годину ранку знаходилась на пунктах пропуску «Краковець» та «Рава-Руська»

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею за станом на шосту годину ранку перебували 920 автомобілів. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України - Західний кордон.

«Станом на 06.00 03.01.17 р перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею знаходиться наступна кількість автомобілів: «Краковець» - 170 (додаткова - 150 л / а), «Рава-Руська» - 200, «Ягодин авто» - 100, «Грушів» - 100, «Шегині» - 80, «Угринів» - 50, «Устилуг» - 50, «Смільниця» - 20», - йде мова в повідомленні.

У той же час в пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою черг немає.

Нагадаємо, у минулий вівторок, 27 грудня, вранці у чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею стояли понад 1,3 тис. автомобілів.