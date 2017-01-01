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    На кордоні із Угорщиною утворився кілометровий затор

    • Сьогодні, 19:20
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    фото: Mukachevo.net

    З 15:00 через кордон на «Лужанці» та «Косино» не пропускають автомобілі

    За інформацією  місцевого видання Mukachevo.net, через пропускні пункти «Лужанка» та «Косино» на Закарпатті не пропускають автомобілі. За повідомленнями з різних джерел - не працює база даних у митників.

    Це підтверджують і в угорській поліції, де зазначають, що КПП «Лужанка-Берегшурань» та «Косино-Барабаш» не працюють через проблему з комп'ютерною системою.

    З боку Угорщини автомобілі не можуть потрапити до України, черга майже кілометрова. В ній стоять навіть дипломатичні автівки.

    «У якийсь момент черга зрушилася на 4 авто і 1 мотоцикл, однак знов «зависла», - повідомляє кореспондент.

    У той самий час пішоходи можуть перетнути кордон. Коли вирішиться проблема наразі невідомо, адже навіть на «гарячій лінії» про це нічого не знають.

     

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