На кордоні із Угорщиною утворився кілометровий затор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: Mukachevo.net

З 15:00 через кордон на «Лужанці» та «Косино» не пропускають автомобілі

За інформацією місцевого видання Mukachevo.net, через пропускні пункти «Лужанка» та «Косино» на Закарпатті не пропускають автомобілі. За повідомленнями з різних джерел - не працює база даних у митників.

Це підтверджують і в угорській поліції, де зазначають, що КПП «Лужанка-Берегшурань» та «Косино-Барабаш» не працюють через проблему з комп'ютерною системою.

З боку Угорщини автомобілі не можуть потрапити до України, черга майже кілометрова. В ній стоять навіть дипломатичні автівки.

«У якийсь момент черга зрушилася на 4 авто і 1 мотоцикл, однак знов «зависла», - повідомляє кореспондент.

У той самий час пішоходи можуть перетнути кордон. Коли вирішиться проблема наразі невідомо, адже навіть на «гарячій лінії» про це нічого не знають.