На кордоні України з Польщею зникли автомобільні черги

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Кордон України з Польщею

Черг немає і на словацькому, угорському, румунському і молдавському напрямках

На українсько-польському кордоні станом на ранок 13 січня повністю відсутні черги.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ в Фейсбуці.

За інформацією прикордонників, станом на 6 ранку на українсько-польському кордоні автомобільні черги відсутні. Також немає скупчення машин на словацькому, угорському, румунському і молдавському напрямках.

Увечері було зафіксовано тільки 100 автомобілів на пункті пропуску «Угринів» на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, ще 10 січня в чергах на польському кордоні стояло більш як півтисячі автомобілів.