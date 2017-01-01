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    На кордоні України з Польщею зникли автомобільні черги

    • Сьогодні, 09:29
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    Кордон України з Польщею
    Кордон України з Польщею

    Черг немає і на словацькому, угорському, румунському і молдавському напрямках

    На українсько-польському кордоні станом на ранок 13 січня повністю відсутні черги.

    Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ в Фейсбуці.

    За інформацією прикордонників, станом на 6 ранку на українсько-польському кордоні автомобільні черги відсутні. Також немає скупчення машин на словацькому, угорському, румунському і молдавському напрямках.

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    Увечері було зафіксовано тільки 100 автомобілів на пункті пропуску «Угринів» на кордоні з Польщею.

    Нагадаємо, ще 10 січня в чергах на польському кордоні стояло більш як півтисячі автомобілів.

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