На кордоні України з Польщею зникли автомобільні черги
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Кордон України з Польщею
Черг немає і на словацькому, угорському, румунському і молдавському напрямках
На українсько-польському кордоні станом на ранок 13 січня повністю відсутні черги.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ в Фейсбуці.
За інформацією прикордонників, станом на 6 ранку на українсько-польському кордоні автомобільні черги відсутні. Також немає скупчення машин на словацькому, угорському, румунському і молдавському напрямках.
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Увечері було зафіксовано тільки 100 автомобілів на пункті пропуску «Угринів» на кордоні з Польщею.
Нагадаємо, ще 10 січня в чергах на польському кордоні стояло більш як півтисячі автомобілів.