На кордоні з Польщею знову черги: застрягли понад 1300 автівок

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Автомобільні черги на кордоні

У пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Краковець» - по 300 автомібілів

У вівторок, 27 грудня, вранці у чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею стоять понад 1300 автомобілів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зокрема в черзі у пункті пропуску «Рава-Руська» стояли 300 автомобілів, в п.п. «Краковець» - 300 (додаткова - 50 л/а), «Шегині» - 250, «Смільниця» - 200, «Угринів» - 100, «Грушів» - 60, «Ягодин авто» - 40, «Устилуг» - 45.

При цьому черги у словацькому, угорському, румунському та молдавському напрямках відсутні.

Джерело: УНН