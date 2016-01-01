На кордоні з Польщею знову черги: застрягли понад 1300 автівок
- Вчора, 08:44
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Автомобільні черги на кордоні
У пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Краковець» - по 300 автомібілів
У вівторок, 27 грудня, вранці у чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею стоять понад 1300 автомобілів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Зокрема в черзі у пункті пропуску «Рава-Руська» стояли 300 автомобілів, в п.п. «Краковець» - 300 (додаткова - 50 л/а), «Шегині» - 250, «Смільниця» - 200, «Угринів» - 100, «Грушів» - 60, «Ягодин авто» - 40, «Устилуг» - 45.
При цьому черги у словацькому, угорському, румунському та молдавському напрямках відсутні.
Джерело: УНН