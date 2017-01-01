На кордоні з РФ виявили автівку з дев’ятьма мішками м’яса і сала

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«УАЗ», на якому намагалися перевезти до РФ м’ясопродукцію

Правопорушники на автомобілі «УАЗ» української реєстрації намагалися незаконно перевезти до Росії м'ясопродукцію

У середу, 26 квітня, неподалік кордону з Росією оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно з прикордонниками Сумського загону в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017» запобігли незаконному переміщенню через кордон м'ясопродукції. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«У ході реалізації завчасно отриманої оперативниками інформації про можливу протиправну діяльність спільний прикордонний наряд під час перевірки держрубежу на напрямку між українським населеним пунктом Миропільське та російським Попівка виявив автомобіль марки «УАЗ» української реєстрації. В автомобілі та поблизу нього правоохоронці загалом нарахували 9 мішків з м'ясом та салом, які правопорушники, скоріш за все, мали намір незаконно перемістити на територію Росії», - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до вказаної протиправної діяльності.

Виявлений автомобіль разом з вантажем м'ясопродукції, загальна вага якої склала понад 330 кг, встановленим порядком передано працівникам фіскальної служби.