На кордоні з Росією затримали «безвісти зниклу» 14-річну дівчинку з Київщини

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Прикордонники

Батькам втікачки повідомлено про її місцезнаходження, і вони вже виїхали на Сумщину

На Сумщині правоохоронці виявили 14-річну втікачку з Київської області. Як повідомляється на сайті Національної поліції України, дівчинку затримали на одному з пропускних пунктів Білопільського району під час спроби перетнути кордон.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 14 квітня від прикордонників до Білопільського відділення поліції надійшла інформація про те, що через пункт пропуску через державний кордон намагається перейти неповнолітня дівчина, у якої немає жодного документа. Сама «мандрівниця» стверджувала, що вона є громадянкою іншої держави, і зараз прямує додому.

Як повідомляють «ФАКТИ», позавчора вранці 14-річна жителька села Літочки Броварського району Анастасія Кукса як зазвичай сіла в маршрутку в центрі села, щоб проїхати пару зупинок до школи. Однак на заняттях вона не з'явилася. Як з'ясували у водія маршрутки правоохоронці, дівчинка доїхала до Києва, де вийшла біля станції метро «Лісова». Там же її зафіксувала камера відеоспостереження.

Анастасія Кукса



Повідомляється, що Настя раніше з дому не тікала. На її пошуки був орієнтований весь особовий склад поліції Києва і області, а також громадські організації. У той же час співробітники кіберполіції почали перевірку, не перебувала чи дівчинка в інтернет-спільнотах, що пропагують смерть - в минулому вона порізала собі руку лезом, й були підозра. що порізи були невипадковими, ними підліток намагався щось продемонструвати.

Працівники Білопільського відділення поліції, котрі забрали та опитали дівчинку на кордоні, з‘ясували, що вона оголошена в розшук Броварським відділом поліції Київщини як безвісти зникла.

За даними правоохоронців, батькам втікачки вже повідомлено про її місцезнаходження, і вони вже виїхали на Сумщину, аби забрати доньку додому. А до того часу вона перебуватиме під поліцейською опікою, зазначається в повідомленні.