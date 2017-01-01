На кордоні з Угорщиною два пункти пропуску призупинили роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пункт пропуску у Косино

На пунктах пропуску виникли технічні проблеми

Два пункти пропуску на українсько-угорському кордоні «Косино» та «Дзвінкове» призупинили пропуск транспортних засобів через технічні проблеми у п'ятниц.

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

«Сьогодні, 31 березня 2017 року, в зв’язку з технічними проблемами в пунктах пропуску «Косино» та «Дзвінкове», пропуск осіб через кордон буде здійснюватись тільки в пішому порядку.

Прохання врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок»,- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Порошенко і Орбан домовились щодо подвійного громадянства для угорців Закарпаття.

Читайте також статтю: Угорська автономія. Як реагувати Києву на такі заклики?