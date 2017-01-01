На кордоні з Угорщиною два пункти пропуску призупинили роботу
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Пункт пропуску у Косино
На пунктах пропуску виникли технічні проблеми
Два пункти пропуску на українсько-угорському кордоні «Косино» та «Дзвінкове» призупинили пропуск транспортних засобів через технічні проблеми у п'ятниц.
Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
«Сьогодні, 31 березня 2017 року, в зв’язку з технічними проблемами в пунктах пропуску «Косино» та «Дзвінкове», пропуск осіб через кордон буде здійснюватись тільки в пішому порядку.
Прохання врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок»,- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора Порошенко і Орбан домовились щодо подвійного громадянства для угорців Закарпаття.
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