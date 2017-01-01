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    На кордоні з Угорщиною два пункти пропуску призупинили роботу

    • Сьогодні, 08:49
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    Пункт пропуску у Косино
    Пункт пропуску у Косино

    На пунктах пропуску виникли технічні проблеми

    Два пункти пропуску на українсько-угорському кордоні «Косино» та «Дзвінкове» призупинили пропуск транспортних засобів через технічні проблеми у п'ятниц.

    Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

    «Сьогодні, 31 березня 2017 року, в зв’язку з технічними проблемами в пунктах пропуску «Косино» та «Дзвінкове», пропуск осіб через кордон буде здійснюватись тільки в пішому порядку.

    Прохання врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок»,- йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, вчора Порошенко і Орбан домовились щодо подвійного громадянства для угорців Закарпаття.

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