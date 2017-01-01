На кордоні Закарпаття та Словаччини утворився льодовий затор довжиною понад 5 км

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Україна звернулась з проханням до словацької влади вжити всі можливв заходи для ліквідації даного затору

Закарпатські водники разом із словацькими колегами із Кошіцького водогосподарського управління у зв'язку з паводковою ситуацією провели обстеження прикордонної ділянки річки Уж, повідомляє Мукачево.net.

Під час обстеження було встановлено, що на річці Уж утворився льодовий затор довжиною 5,65 км, з яких 5,0 км – на території України (ділянка від держкордону до села Сторожниця), і 0,65 км на території Словаччини.

Оскільки початок затору знаходиться нижче словацького села Пінковце, українська сторона звернулась з проханням до словацької влади вжити всі можливі заходи для ліквідації даного затору.

Ці заходи виконуються в рамках виконання угоди між урядом України і урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах та з метою покращення умов проходження паводку на прикордонній ділянці річки Уж.

Як повідомляють у Басейновому управлінні водних ресурсів річки Тиса, на даний час затор загрози підтоплення не несе. Словацькі колеги обіцяли розпочати виконання робіт у понеділок 6 лютого.

У той самий час у п'ятницю ввечері було оголошено про третій ступінь надзвичайної ситуації у словацькому прикордонному селі Убля. Адже тут на річці накопичилися крижані брили і заважали протоку води. Існувала небезпека підтоплення житлових будинків. А найгірша ситуація була біля мосту, який з'єднує дві частини села.

Натомість вже у суботу рівень води почав спадати на 30-40 см. Команда рятувальників почала звільняти річку від крижин. На місце найбільшого скупчення прибула і бригада пожежників з Гуменного.

На річці Уж на території Словаччини ситуація виглядає не так катастрофічно, як на Закарпатті - це можна побачити на аматорському відео.