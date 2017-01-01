На КПП «Мар'їнка» утворилися величезні черги з автомобілів
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На лінії розмежування на Донбасі після обстрілу запрацював контрольно-пропускний пункт
У неділю вранці усі КПВВ (контрольні пункти в'їзду/виїзду) на лінії розмежування в зоні АТО запрацювали в штатному режимі. Про це ідеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.
«На в’їзд та виїзд у них перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/100; «Мар’їнка» – 200/100; «Новотроїцьке» – 30/30; «Гнутове» – 90/20», - йдеться у повідомленні.
Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти прослідувало 23,9 тисячі осіб, що майже на 5 тисяч осіб менше ніж попередньої доби, та 3,9 тисячі транспортних засобів:
«Майорське» – 5680 осіб та 885 транспортних засобів;
«Мар’їнка» – 5530 осіб та 1145 транспортних засобів;
«Новотроїцьке» – 4850 осіб та 1160 транспортних засобів;
«Гнутове» – 2875 осіб та 770 транспортних засобів;
«Станиця Луганська» – 5000 осіб.
Як повідомлялося, бойовики у суботу ввечері обстрілювали насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу, що неподалік Маріуполя.