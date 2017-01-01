На КПВВ «Мар’їнка» встановили нові комп’ютеризовані модулі

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В'їзд у населений пукт Мар'їнка

Минулого місяця такі ж модулі було встановлено на КПВВ «Новотроїцьке» і «Майорськ»

Агенство ООН у справах біженців встановило на контрольному пункті в'їзду/виїзду (КПВВ) «Мар’їнка» на лінії розмежування в Донецькій області чотири нові, оснащені комп’ютерною технікою, модулі для здійснення контролю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Вчора на КПВВ «Мар’їнка» Агентство ООН у справах біженців у рамках технічної допомоги встановило чотири додаткові, оснащені комп'ютерною технікою, модулі для здійснення контролю. Минулого місяця такі ж модулі було встановлено на КПВВ «Новотроїцьке» і «Майорськ». Це реально допоможе збільшити пропускну здатність КПВВ і скоротить час очікування людей у чергах», - написав Жебрівський.

За його словами, через КПВВ «Мар’їнка» щодня лінію розмежування в обидві сторони перетинає до 10 тис. осіб і проїжджає близько 1,5 тис. автомобілів.

Щомісячно це від 700 тис. до 1 млн перетинів лінії розмежування через КПВВ.

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