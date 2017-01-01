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    На крісло керівника київського крематорію претендує 14 кандидатів

    • Сьогодні, 14:37
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    Київський крематорій
    Київський крематорій

    Комісія відібрала 14 кандидатів з 17 претендентів

    У столиці триває конкурс з відбору кандидатів на посаду керівника КП «Київський крематорій», конкурсна комісія відібрала 14 кандидатів із 17 претендентів, передає прес-служба КМДА.

    «Антикорупційна рада при київському міському голові звертається до всіх із проханням допомогти у пошуку інформації про кандидатів на посаду керівника столичного крематорію», – повідомляє прес-служба.

    Також зазначається, що обґрунтовану інформацію, отриману з відкритих джерел або в інший законний спосіб, буде розглянуто членами конкурсної комісії.

    Також столична влада у бюджеті 2017 року передбачила 400 тис. грн на відведення земельної ділянки для будівництва нового крематорію у Деснянському районі столиці.

    У лютому в столиці було оголошено конкурс на заняття вакантної посади директора ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Київський крематорій».

    Вимоги до кандидата на посаду директора підприємства:

    • вища освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» або «магістр»;
    • досвід управління на підприємствах, в установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах) або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
    • вільно володіти державною мовою;
    • високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
    • відсутні обставини, передбачені в частині другій статті 2 Положення;
    • відповідати іншим вимогам для керівника відповідного суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.
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