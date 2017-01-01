На крісло керівника київського крематорію претендує 14 кандидатів
- Сьогодні, 14:37
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Комісія відібрала 14 кандидатів з 17 претендентів
У столиці триває конкурс з відбору кандидатів на посаду керівника КП «Київський крематорій», конкурсна комісія відібрала 14 кандидатів із 17 претендентів, передає прес-служба КМДА.
«Антикорупційна рада при київському міському голові звертається до всіх із проханням допомогти у пошуку інформації про кандидатів на посаду керівника столичного крематорію», – повідомляє прес-служба.
Також зазначається, що обґрунтовану інформацію, отриману з відкритих джерел або в інший законний спосіб, буде розглянуто членами конкурсної комісії.
Також столична влада у бюджеті 2017 року передбачила 400 тис. грн на відведення земельної ділянки для будівництва нового крематорію у Деснянському районі столиці.
У лютому в столиці було оголошено конкурс на заняття вакантної посади директора ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Київський крематорій».
Вимоги до кандидата на посаду директора підприємства:
- вища освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» або «магістр»;
- досвід управління на підприємствах, в установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах) або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
- вільно володіти державною мовою;
- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
- відсутні обставини, передбачені в частині другій статті 2 Положення;
- відповідати іншим вимогам для керівника відповідного суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.