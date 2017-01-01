На крісло керівника київського крематорію претендує 14 кандидатів

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Київський крематорій

Комісія відібрала 14 кандидатів з 17 претендентів

У столиці триває конкурс з відбору кандидатів на посаду керівника КП «Київський крематорій», конкурсна комісія відібрала 14 кандидатів із 17 претендентів, передає прес-служба КМДА.

«Антикорупційна рада при київському міському голові звертається до всіх із проханням допомогти у пошуку інформації про кандидатів на посаду керівника столичного крематорію», – повідомляє прес-служба.

Також зазначається, що обґрунтовану інформацію, отриману з відкритих джерел або в інший законний спосіб, буде розглянуто членами конкурсної комісії.

Також столична влада у бюджеті 2017 року передбачила 400 тис. грн на відведення земельної ділянки для будівництва нового крематорію у Деснянському районі столиці.

У лютому в столиці було оголошено конкурс на заняття вакантної посади директора ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Київський крематорій».

Вимоги до кандидата на посаду директора підприємства: