На Куликове поле в Одесі намагалися пронести мечете - поліція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пам'ятні заходи біля Будинку профспілок в Одесі

Зброю виявили завдяки металодетекторам

Під час поминальних заходів у центрі Одеси 2 травня правоохоронцями було вилучено холодну зброю.

Про це розповів керівник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін, повідомляє прес-служба відомства.



За його інформацією, поліцейські виявили також два факти незаконного обігу наркотичних речовин.



Крім того, попереджено спробу пронести на територію, де відбувалися поминальні заходи, холодну зброю - мачете. Завдяки арочним металодетекторам, встановленим по периметру Куликового поля, зброю було виявлено та вилучено.



Головін додав, що скарг і заяв на дії поліцейських поки немає.

Нагадаємо, що під час заходів з вшанування загиблих в Одесі правоохоронці затримали 14 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Одесі «замінували» Куликове поле.

Це вже другий випадок «замінування» Куликового поля впродовж вівторка. Так, на лінію «102» близько 12:40 надійшло повідомлення про перше замінування. Правоохоронці та вибухотехніки перевірили територію, жодних вибухових та небезпечних предметів на місці не знайшли. Куликове поле та прилеглу до нього територію перевіряли близько 30 хвилин.

Також у центрі міста вшанували пам'ять українських патріотів. Зокрема активісти встановили у місті меморіальну дошку в пам'ять про загиблого 2 травня 2014 року Ігоря Іванова.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.