На курорті в Туреччині померла дівчинка з України
- Сьогодні, 10:29
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Турецький курорт
Причину смерті дитини мають встановити експерти
Під час відпочинку в Туреччині загинула 8-річна дівчинка з України. Інформацію підтвердили в посольстві України в Анкарі, повідомляє ТСН.
Дівчинка з батьками відпочивала в готелі селища Кіріш неподалік від Кемера.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, дитині стало зле, її з температурою забрали до лікарні в Кемер, а потім терміново доправили до приватного шпиталю в Антальї.
Але попри зусилля лікарів урятувати дівчинку не вдалося.
Точну причину смерті українки мають встановити експерти.