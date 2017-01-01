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    На курорті в Туреччині померла дівчинка з України

    • Сьогодні, 10:29
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    Турецький курорт
    Турецький курорт

    Причину смерті дитини мають встановити експерти

    Під час відпочинку в Туреччині загинула 8-річна дівчинка з України. Інформацію підтвердили в посольстві України в Анкарі, повідомляє ТСН.

    Дівчинка з батьками відпочивала в готелі селища Кіріш неподалік від Кемера.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, дитині стало зле, її з температурою забрали до лікарні в Кемер, а потім терміново доправили до приватного шпиталю в Антальї.

    Але попри зусилля лікарів урятувати дівчинку не вдалося.

    Точну причину смерті українки мають встановити експерти.

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