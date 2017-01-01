На лінії зіткнення виявлено російський безпілотник

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Літальний об’єкт не належить а ні силам АТО, а ні міжнародним організаціям, що здійснюють моніторинг обстановки поблизу лінії розмежування

У середу, 8 лютого, близько 19:00 у небі неподалік лінії зіткнення на Донбасі був виявлений безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Після ідентифікації об’єкту та отримання підтвердження, що літальний об’єкт не належить а ні силам АТО, а ні міжнародним організаціям, що здійснюють моніторинг обстановки поблизу лінії розмежування засобами безпілотної авіації, було прийнято рішення про його знищення», - інформують у штабі.

Об’єкт був уражений зі стрілецької зброї.

На цей час з ним працюють відповідні фахівці.

За попередніми даними аналогічний тип БПЛА використовується збройними силами Російської Федерації.