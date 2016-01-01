На Луганщині автобус зіткнувся з військовим авто: 4 травмованих

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Водій автобуса не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу, у результаті чого і сталося зіткнення

У Кремінському районі Луганської області внаслідок зіткнення автобусу з військовим авто травмовано четверо військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомила керівник відділу комунікації Нацполіції області у Луганській області Тетяна Погукай.

ДТП сталась приблизно о 09.00, на 117 км автодороги Т-13-02 КПП «Танюшівка-Старобільськ-Артемівськ» у селищі Варварівка.

Зауважується, що водій автобуса не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу, у результаті чого і сталося зіткнення.

«Внаслідок ДТП водій та три пасажири автомобіля «УАЗ-3741» (військовослужбовці ЗСУ) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано до одного з медичних закладів області. В автобусі ніхто не постраждав», – повідомила Погукай.