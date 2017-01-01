На Луганщині бойовики «націоналізували» три шахти Ахметова

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«Свердловантрацит»

Ватажки «ЛНР» ввели «тимчасові адміністрації» на трьох вуглевидобувних підприємствах на Луганщині

Проросійські бойовики самопроголошеної «ЛНР» ввели «тимчасові адміністрації» на трьох вуглевидобувних підприємствах на Луганщині. Про це йдеться в постанові «сов міну» окупантів.

«Тимчасовою адміністрацією для підприємств і установ-нерезидентів призначається ЗАТ «Внєшторгсервіс», - йдеться в документі.

До переліку підприємств, контроль над якими перебрали бойовики, входять ПАТ «Краснодонуголь», яке належить «Метінвесту», а також шахти ООО ДТЕК «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит». Усі підприємства входять до System Capital Management, яка належить Рінату Ахметову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики заблокували гуманітарний штаб Ахметова на «Донбас Арені» в Донецьку.

Нагадаємо, вчора ватажок «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що з 1 березня вводиться «зовнішнє управління» на всіх підприємствах з українською юрисдикцією.

Нагадаємо, що «Донбас Арена» була відкрита в 2011 році, будучи після цього домашнім стадіоном донецького «Шахтаря», який належить Ахметову.

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Джерело: Еспресо ТВ