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    На Луганщині бойовики «націоналізували» три шахти Ахметова

    • Сьогодні, 16:26
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    &laquo;Свердловантрацит&raquo;
    «Свердловантрацит»

    Ватажки «ЛНР» ввели «тимчасові адміністрації» на трьох вуглевидобувних підприємствах на Луганщині

    Проросійські бойовики самопроголошеної «ЛНР» ввели «тимчасові адміністрації» на трьох вуглевидобувних підприємствах на Луганщині. Про це йдеться в постанові «сов міну» окупантів.

    «Тимчасовою адміністрацією для підприємств і установ-нерезидентів призначається ЗАТ «Внєшторгсервіс», - йдеться в документі.

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    До переліку підприємств, контроль над якими перебрали бойовики, входять ПАТ «Краснодонуголь», яке належить «Метінвесту», а також шахти ООО ДТЕК «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит». Усі підприємства входять до System Capital Management, яка належить Рінату Ахметову.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики заблокували гуманітарний штаб Ахметова на «Донбас Арені» в Донецьку.

    Нагадаємо, вчора ватажок «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що з 1 березня вводиться «зовнішнє управління» на всіх підприємствах з українською юрисдикцією.

    Нагадаємо, що «Донбас Арена» була відкрита в 2011 році, будучи після цього домашнім стадіоном донецького «Шахтаря», який належить Ахметову.

    Читайте також статтю: «Сергій Тарута: Націоналізація в розумінні бойовиків – порізати підприємство на метал. І це не блеф»

    Джерело: Еспресо ТВ

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