На Луганщині бойовики напідпитку влаштували ДТП

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Троє бойовиків у стані алкогольного сп'яніння влаштували автомобільну аварію

Морально-психологічний стан особового складу з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ залишається низьким, що призводить до випадків грубого порушення військової дисципліни. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки України.

«Так, 3 червня ц.р. було зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участю військовослужбовця 2-го АК Є. Загуляєвої (жінка-снайпер)», – йдеться у повідомленні.

У розвідці також додали, що під час встановлення обставин ДТП виявлено, що Загуляєва та двоє військовослужбовців, які перебували у автомобілі, були у стані сильного алкогольного сп’яніння.