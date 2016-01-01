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    На Луганщині діють озброєні банди, підконтрольні ФСБ РФ

    • Вчора, 14:00
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    Бойовики
    Бойовики

    Банди займаються грабежем фермерів і підприємців

    У населених пунктах півдня окупованих територій Луганської області діє кілька добре озброєних банд, до складу яких входять колишні бойовики з місцевих жителів. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

    Ці банди займаються грабежем фермерів і підприємців.

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    Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький поінформований про цю ситуацію.

    «Керівництво «МГБ ЛНР» сповістило главу «ЛНР» І.Плотніцкого про те, що в цілому ряді населених пунктів півдня окупованих територій Луганської області діє кілька добре озброєних банд, що займаються грабежем фермерів і підприємців. За даними «органів держбезпеки ЛНР», до складу банд входять «ветерани ополчення» з місцевих жителів, які мають зв'язки з співробітниками «МВС ЛНР» і ФСБ РФ», - йдеться у повідомленні «ІС».

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