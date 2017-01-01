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    На Луганщині ФСБшники розшукують бойовика, який пограбував банк

    • Сьогодні, 12:30
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    Під час розшукових дій затримано трьох осіб за підозрою у дезертирстві

    На Луганщині представники ФСБ Росії розшукують військовослужбовця, якого підозрюють у пограбуванні банку в Луганську. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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    «Представники ФСБ РФ із залученням особового складу комендантського полку 2-го АК проводять комплекс слідчо-оперативних заходів з розшуку військовослужбовця 4-ї окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2-го АК, якого підозрюють у пограбуванні банку м. Луганськ», – ідеться у повідомленні.

    Зазначається, що під час розшукових дій затримано трьох осіб за підозрою у дезертирстві, одного при затриманні тяжко поранено. 

    Як повідомлялося, серед особового складу російських військових на Донбасі зростає кількість правопорушень та самовільного залишення військових частин. У ніч на 8 березня ц.р. двоє російських військовослужбовців медичної роти 2-го АК, перебуваючи на чергуванні, самовільно залишили місце служби. Розслідуванням у медичному підрозділі вже виявлено велику нестачу лікарських засобів групи «А» та психотропних і сильнодіючих препаратів.

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