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    На Луганщині поранено двох українських воїнів

    • Сьогодні, 10:51
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    Українські військові

    Військовослужбовці зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу з автоматичних гранатометів

    У п’ятницю вдень внаслідок ворожого обстрілу з автоматичних гранатометів по укріпленнях наших захисників поблизу села Катеринівка Попаснянського району, зазнали поранень двоє військовослужбовців. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація у Facebook.

    Там додали, що у напрямку села Кримське Новоайдарського району бойовиками застосовувалися великокаліберні кулемети, а по укріпленнях сил АТО поблизу смт Станиця Луганська відкривався вогонь з автоматичних гранатометів.

    Нагадаємо, загалом за минулу добу в районі АТО були поранені п’ятеро військовослужбовців. Російсько-окупаційні війська здійснили 43 обстріли позицій українських бійців.

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