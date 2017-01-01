На Луганщині поранено двох українських воїнів

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Українські військові

Військовослужбовці зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу з автоматичних гранатометів

У п’ятницю вдень внаслідок ворожого обстрілу з автоматичних гранатометів по укріпленнях наших захисників поблизу села Катеринівка Попаснянського району, зазнали поранень двоє військовослужбовців. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація у Facebook.

Там додали, що у напрямку села Кримське Новоайдарського району бойовиками застосовувалися великокаліберні кулемети, а по укріпленнях сил АТО поблизу смт Станиця Луганська відкривався вогонь з автоматичних гранатометів.

Нагадаємо, загалом за минулу добу в районі АТО були поранені п’ятеро військовослужбовців. Російсько-окупаційні війська здійснили 43 обстріли позицій українських бійців.