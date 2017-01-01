На Луганщині поранено українського захисника

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Бойові дії на Донбасі

Бойовики обстріляли укріплення українських військовослужбовців поблизу села Новоолександрівка

У середу, 10 травня, увечері внаслідок ворожого обстрілу з протитанкових і автоматичних гранатометів по укріпленнях українських військовослужбовців поблизу села Новоолександрівка (Попаснянський район, Луганська область) поранено українського воїна. Про це повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації.

Крім того, протягом минулої доби та після півночі об’єднані російсько-терористичні війська чотири рази порушували режим тиші на попаснянському напрямку.

Зокрема, у напрямку сіл Новозванівка і Новоолександрівка застосовувалися 120-мм міномети, автоматичні і протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Як повідомлялося, протягом минулої доби зафіксовано 37 обстрілів позицій Збройних сил України, Зокрема, на приморському напрямку з переносних реактивних систем «Град-П», мінометів калібру 82-мм, озброєння танку, БМП, БТР, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював позиції морських піхотинців у районі Широкиного.