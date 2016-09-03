  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Луганщині правоохоронці виявили схованку з боєприпасами, знайшли гранатомет та патрони

    • Сьогодні, 20:46
    • Розсилка
    фото: Служба безпеки України

    За інформацією спецслужби, сховок був призначений для здійснення терактів диверсійною групою бойовиків

    У Луганській області правоохоронці виявили схованку з боєприпасами, яку облаштував учасник бандугруповання «Призрак». Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    «Співробітники Служби безпеки України у взаємодії з поліцією виявили у Лисичанську на Луганщині схованку зі зброєю та боєприпасами, яку облаштував терорист бандугруповання «Призрак». Місцевий мешканець з 2014 року перебуває у складі незаконного збройного формування терористичної організації «ЛНР», - йдеться у повідомленні.

    При цьому уточнюється, що під час обшуку покинутого будинку неподалік місця проживання бойовика правоохоронці виявили на горищі схованку з протитанковим гранатометом РПГ-22, сімома гранатометними пострілами та майже 500 патронів різного калібру.

    За інформацією спецслужби, сховок був призначений для здійснення терактів диверсійною групою бойовиків.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Луганщині правоохоронці виявили схованку з боєприпасами, знайшли гранатомет та патрони
    На Луганщині правоохоронці виявили схованку з боєприпасами, знайшли гранатомет та патрони
    На Луганщині правоохоронці виявили схованку з боєприпасами, знайшли гранатомет та патрони
    На Луганщині правоохоронці виявили схованку з боєприпасами, знайшли гранатомет та патрони
    фото: Служба безпеки України

     

    Читайте також
    СБУ ЛНР розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ