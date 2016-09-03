На Луганщині правоохоронці виявили схованку з боєприпасами, знайшли гранатомет та патрони

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фото: Служба безпеки України

За інформацією спецслужби, сховок був призначений для здійснення терактів диверсійною групою бойовиків

У Луганській області правоохоронці виявили схованку з боєприпасами, яку облаштував учасник бандугруповання «Призрак». Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Співробітники Служби безпеки України у взаємодії з поліцією виявили у Лисичанську на Луганщині схованку зі зброєю та боєприпасами, яку облаштував терорист бандугруповання «Призрак». Місцевий мешканець з 2014 року перебуває у складі незаконного збройного формування терористичної організації «ЛНР», - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що під час обшуку покинутого будинку неподалік місця проживання бойовика правоохоронці виявили на горищі схованку з протитанковим гранатометом РПГ-22, сімома гранатометними пострілами та майже 500 патронів різного калібру.

За інформацією спецслужби, сховок був призначений для здійснення терактів диверсійною групою бойовиків.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.