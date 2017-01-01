На Луганщині проживає майже 300 тис. переселенців
- Сьогодні, 11:17
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Близько 50% переселенців постійно проживають у Сєверодонецьку
На території Луганської області проживає 286 тисяч переселенців, з яких близько 50% постійно проживають у Сєверодонецьку. Як передає кореспондент «Главкома», про це заявив глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз під час брифінгу.
Він зазначив, що близько 50% переселенців постійно проживають в Сєверодонецьку.
За словами Гарбуза, близько п'яти тисяч людей регулярно перетинають лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду/виїзду.
Як повідомлялося, у Верховній Раді України прогнозують зростання кількості переселенців через транспортну блокаду Донбасу.
15 березня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.
16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.
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