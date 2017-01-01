На Луганщині проживає майже 300 тис. переселенців

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Вимушені переселенці

Близько 50% переселенців постійно проживають у Сєверодонецьку

На території Луганської області проживає 286 тисяч переселенців, з яких близько 50% постійно проживають у Сєверодонецьку. Як передає кореспондент «Главкома», про це заявив глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз під час брифінгу.

Він зазначив, що близько 50% переселенців постійно проживають в Сєверодонецьку.

За словами Гарбуза, близько п'яти тисяч людей регулярно перетинають лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду/виїзду.

Як повідомлялося, у Верховній Раді України прогнозують зростання кількості переселенців через транспортну блокаду Донбасу.

15 березня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.

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