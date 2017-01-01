На Луганщині СБУ викрила інформаторську мережу бойовиків

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Інформатор бойовиків

Житель Щастя протягом 2015-2017 років за завданням кураторів збирав та передавав терористам дані про українські формування

Співробітники Служби безпеки України у місті Щастя на Луганщині припинили діяльність інформаторської мережі терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці затримали місцевого мешканця, який протягом 2015-2017 років за завданням кураторів збирав та передавав терористам дані про переміщення колон з військовою технікою, місця дислокації, види озброєння підрозділів сил антитерористичної операції. Зібрані інформатором відомості використовувались бойовиками для обстрілів українських військових формувань на лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби встановили особи решти учасників інформаторської мережі, які будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.