На Луганщині заборонили нічні пасажирські перевезення через блокпости
- Сьогодні, 19:40
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Обмеження діятимуть до особливого розпорядження
На території Луганської області з 9 січня діє заборона на переміщення через блокпости в нічний час автотранспорту, що здійснює пасажирські перевезення. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Луганській області.
«З 9 січня в період часу з 22:00 до 06:00 заборонено проїзд через блокпости автотранспортним засобам, які здійснюють пасажирські перевезення (крім міжнародних рейсів), у тому числі нерегулярні перевезення, які працюють на замовлення та в режимі «таксі». Обмеження діятимуть до особливого розпорядження», - йдеться у повідомленні.
У поліції пояснюють, що такі обмеження введені у зв'язку із зростанням кількості випадків дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирського транспорту, зокрема який рухається у напрямку лінії розмежування з тимчасово непідконтрольною територією, та з метою недопущення фактів незаконних перевезень вантажів та заборонених предметів.