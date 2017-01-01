На Луганщині загинув військовослужбовець

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Бойовики на Донбасі застосовувують протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети

Вчора, ввечері 11 січня, внаслідок обстрілу російсько-терористичні військами КПВВ «Станиця Луганська» загинув український військовослужбовець. Вогонь відкривався з БМП, автоматичних і підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко, передає прес-служба Луганської ОДА.

Крім того, протягом минулої доби та після півночі бойовики 16 разів порушували «режим тиші» вздовж всієї лінії розмежування.

Зокрема, по позиціях наших захисників поблизу сіл Троїцьке, Новоолександрівка та Новозванівка Попаснянського району 14 разів відкривався вогонь з 122-мм самохідних артилерійських установок, 120-мм і 82-мм мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку села Кримське Новоайдарського району бойовики двічі застосовували БТР, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.