На Луганщині затримано ймовірну посібницю бойовиків

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Один з українських блокпостів

Затримана – мешканка тимчасово окупованого Луганська

Біля Станиці Луганської прикарпатські нацгвардійці затримали жінку, яка перебуває в розшуку за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями «ЛНР» та «ДНР». Про це повідомили у прес-службі Нацгвардії.

«На блокпосту поблизу селища Макарове Луганської області військовослужбовцями Івано-Франківської військової частини Національної гвардії України затримано громадянку, яка перебуває в розшуку за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями», - уточнюють у відомстві.

Під час огляду автомобіля Таврія та перевірки документів жінка помітно нервувала та агресивно реагувала на зауваження гвардійців. Перевірка документів показала, що дана особа немає довідки переселенця з тимчасовою пропискою, а прописана в місті Луганськ. Після цього жінку було перевірено по базі даних «Блокпост».

«В ході перевірки виявлено, що вона перебуває в розшуку за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями «ЛНР» та «ДНР». Затриману було передано працівникам Національної поліції Станично-Луганського ВП ГУ НП в Луганській області», - резюмують нацгвардій ці.

Нагадаємо, що 11 лютого співробітники Служби безпеки України затримали у районі проведення антитерористичної операції снайперку терористичної організації «ДНР».