На Луганщині зазнав поранень український військовослужбовець

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Українські військовослужбовці на Донбасі

Протягом минулої доби бойовики 12 разів порушували режим тиші вздовж усієї лінії розмежування на Луганщині

У четвер, 23 березня, вдень внаслідок ворожого обстрілу зі станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів у напрямку села Новоолександрівка Попаснянського району поранено українського військовослужбовця. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.

Крім того, протягом минулої доби об’єднані російсько-терористичні війська 12 разів порушували режим тиші вздовж усієї лінії розмежування. «Зокрема, по укріпленнях наших захисників поблизу міста Попасна, смт Новотошківське, сіл Новозванівка і Катеринівка п’ять разів відкривався вогонь зі 120 мм і 82 мм мінометів, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - інформують у Луганській ОДА.

У напрямку села Кримське Новоайдарського району бойовики тричі застосовували автоматичні та протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

По позиціях українських військовослужбовців поблизу смт Станиця Луганська та села Валуйське чотири рази використовувалися протитанкові та підствольні гранатомети, стрілецька зброя.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, за минулу добу зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних сил України, поранено трьох українських військовослужбовців.