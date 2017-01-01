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    На Луганщині згоріла трансформаторна підстанція

    • Сьогодні, 10:49
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    <span>У Сєверодонецьку згоріла трансформаторна підстанція</span>
    Архів ДСНС
    У Сєверодонецьку згоріла трансформаторна підстанція

    Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання

    На Луганщині, у місті Сєверодонецьк, згоріла трансформаторна підстанція. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «17 квітня о 17:19 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Промисловій у м. Сєверодонецьку горить трансформатор. Вогнеборці, які прибули за викликом, встановили, що горить трансформатор, з якого стався розлив мастила на значну площу», – йдеться у повідомленні.

    Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання.

    Як повідомляв «Главком», у Вінниці горів центральний ринок.

    пожежа Луганщина Вінниця надзвичайні ситуації
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