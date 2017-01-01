На Львівщині арештували чотирьох організаторів провокацій

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Учасники блокування автодороги

Затриманим зокрема інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

На Львівщині суд заарештував чотирьох організаторів провокацій у селі Гряда.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

«Прокуратурою Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб), ч . 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, та іншими ознаками), ч. ст 2. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) і ч. 3 ст. 296 (хуліганство, пов'язане з опором представникові влади, припиняли хуліганські дії) КК України», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в рамках досудового розслідування чотирьом особам повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 110. Крім того двом з них ще й інкримінується вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

На даний момент ведеться досудове розслідування.

Нагадаємо, що 29 березня в с. Гряда Львівської області близько 200 чоловік, рухаючись по пішохідному переходу автодороги державного значення «Львів-Рава-Руська», перешкоджали руху транспортних засобів.

При цьому, група осіб використовувала плакати українською та польською мовами, і вигукували гасла з закликами зміни територіального устрою України та розпалювання національної ворожнечі.