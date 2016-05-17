На Львівщині до кінця року планують відкрити шість станцій відновлюваної енергетики

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На Львівщині планують відкрити шість станцій відновлюваної енергетики

До кінця 2017-го у Львові ще 48 котелень буде переведено на альтернативне паливо

На Львівщині до кінця 2017 року планується відкрити щонайменше шість станцій з відновлюваної енергетики.

Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка на конференції «Відновлювана енергетика та заміщення газу. Впровадження енергосервісу та енергоменеджменту», передає Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

«Ми до кінця року, окрім тих електростанцій, які запущено, плануємо відкрити ще дві вітроелектростанції, три сонячні електростанції, а також як мінімум одну гідроелектростанцію. Також ми сподіваємось, що до кінця 2017-го ще 48 котелень буде переведено на альтернативне паливо», — зазначив Синютка.

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук додав, що встановлення твердопаливних котелень, вітрових електростанцій тощо сприяє активізації роботи малого та середнього бізнесу, появі нових робочих місць, збільшенню надходжень у бюджети. Крім цього, «зелені» проекти допоможуть покращити екологічний стан міст, вирішити проблему з побутовими відходами.

«Реалізація проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики – це не лише можливість зменшити та замістити споживання газу. Це шлях до соціально-економічного зміцнення всього регіону та підвищення добробуту громад», — сказав Савчук.