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Медик вимагав гроші з людей за здійснення своєї діяльності у приміщенні закладу охорони здоров'я

На Львівщині на хабарі затримали головного лікаря районної лікарні, про це інформує прес-служба Національної поліції.

«У Львівській області співробітники Управління захисту економіки та слідчого управління поліції припинили корупційний «бізнес», налагоджений головним лікарем районного медзакладу. Медик вимагав гроші з людей за здійснення своєї діяльності у приміщенні закладу охорони здоров'я, зокрема, за проведення діагностики загального стану здоров’я пацієнта. У разі відмови, забороняв їм вхід до центральної районної лікарні», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили 9 тисяч гривень у кабінеті медика

Під час одержання хабара оперативники Управління захисту економіки Нацполіції та слідчі слідчого управління поліції Львівщини затримали головного лікаря в службовому кабінеті.

В шухляді робочого столу поліцейські вилучили 6,4 тисяч гривень, які він отримав за дозвіл на проведення господарської діяльності. Раніше йому передали 2,7 тисяч гривень за сприяння у роботі. Загалом правоохоронці вилучили 9,1 тисячу гривень.

У пункті пропуску «Корчова», що на українсько-польському кордоні затримали громадянина України, який намагався підкупити працівника прикордонної служби Польщі.