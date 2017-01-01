На Львівщині невідомий з «Мерседеса» обстріляв рейсовий автобус

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Пошкоджене бокове вікно автобуса

В автобусі перебував лише водій, він не постраждав

Сьогодні, 26 квітня, між селами Нагуєвичі та Уріж Дрогобицького району Львівської області невідома особа з автомобіля «Мерседес Спринтер» здійснила постріл по автобусу. Повідомлення про це надійшло у Дрогобицький відділ поліції о 6:20.

Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Львівській області, правоохоронці встановили, що пошкоджено бокове вікно автотранспорту.

В цей час в автобусі перебував лише водій, він не постраждав.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та його місцеперебування. Призначено експертизи.

Як повідомляв «Главком», 24 квітня у Василькові, що під Києвом, сталася стрілянина за участю глави наглядової ради «Київміськбуду».