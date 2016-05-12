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    На Львівщині пасажирський автобус врізався у вантажівку (ФОТО)

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    На Львівщині пасажирський автобус врізався у вантажівку (ФОТО)
    На Львівщині пасажирський автобус врізався у вантажівку (ФОТО)

    Автобус із туристами врізався у вантажівку, яку розвернуло на слизькій дорозі

    У Львівській області вчора ввечері, 14 січня, автобус із пасажирами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

    Про це на сторінці у Facebook повідомляє «Варта1».

    Аварія сталася у с. Ямельня.

    Зазначається, що автобус із туристами врізався у вантажівку, яку розвернуло на слизькій дорозі. Повідомляється, що у зв’язку із ДТП, рух дорогою Львів – Краківець був заблокований кілька годин. 

    lviv3
    lviv3

    Раніше, 13 січня на Львівщині перекинувся автобус із пасажирами. На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 15 пасажирів, ніхто не постраждав. ДТП сталася на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Печихвости Кам’янко-Бузького району. Рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Львів-Радехів, з’їхав у кювет і перекинувся. За словами водія заклинило кермо транспортного засобу. 


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