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На Львівщині пасажирський автобус врізався у вантажівку (ФОТО)

Автобус із туристами врізався у вантажівку, яку розвернуло на слизькій дорозі

У Львівській області вчора ввечері, 14 січня, автобус із пасажирами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє «Варта1».



Аварія сталася у с. Ямельня.

Зазначається, що автобус із туристами врізався у вантажівку, яку розвернуло на слизькій дорозі. Повідомляється, що у зв’язку із ДТП, рух дорогою Львів – Краківець був заблокований кілька годин.

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Раніше, 13 січня на Львівщині перекинувся автобус із пасажирами. На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 15 пасажирів, ніхто не постраждав. ДТП сталася на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Печихвости Кам’янко-Бузького району. Рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Львів-Радехів, з’їхав у кювет і перекинувся. За словами водія заклинило кермо транспортного засобу.





