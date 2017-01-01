На Львівщині перепоховали військових радянської армії

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Фото: Павло Паламарчук / ZAXID.NET Перепоховання

У церемонії перепоховання взяла участь громадськість та представники влади

У с. Потелич (Жовківський район) на Львівщині у суботу, 6 травня, у межах відзначення Дня пам’яті та примирення відбулося урочисте перепоховання військових радянської армії, що загинули у 1944 році. Про це повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

У церемонії перепоховання взяла участь громадськість та представники влади.

Заходи розпочалися із панахиди у місцевій церкві Святого Духа УГКЦ. Опісля учасники заходу сформували колону та під супровід оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройшли ходою до військового цвинтаря села Потелич.

Після чину перепоховання відбулося громадське віче.

Нагадаємо, 3 травня в селі Тетянівка Святогірського району Донецької області перепоховали останки тіл 86 солдатів часів Другої світової війни.

Джерело: zaxid.net