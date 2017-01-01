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    На Львівщині піротехніки знешкодили 500-кілограмову бомбу

    • Сьогодні, 06:12
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    Знайдена бомба
    Знайдена бомба

    Фугасну авіаційну бомбу виявлено під час саночистки лісу

    У Львівській області піротехніки знешкодили авіаційну бомбу часів Другої світової війни вагою 500 кілограмів. Про це повідомляє прес-центр обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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    Фугасну авіаційну бомбу SC-500 колишньої німецької армії  було виявлено поблизу населеного пункту Броди Львівської області під час санітарної чистки лісу.

    «Небезпечне місце виявлення піротехніки огородили та виставили охорону. У подальшому було вирішено транспортувати цей боєприпас на підривний майданчик, оскільки його було виявлено за 50 м від житлових будинків та за 100 м від газопроводу високого тиску, й знешкодження його на місці виявлення було неможливим», - йдеться в повідомленні.

    Згодом боєприпас було транспортовано та знешкоджено у встановленому порядку.

    Раніше в ДСНС повідомляли, що з початку 2017 року піротехніки відомства вилучили та знешкодили понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі 4 авіаційні бомби.

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    зброя Львівщина ДСНС
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