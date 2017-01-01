На Львівщині піротехніки знищили величезну 500 кг бомбу

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Фото: ДСНС

Небезпечну знахідку виявили біля Бродів

23 лютого до рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надійшло повідомлення про те, що поблизу населеного пункту Броди Львівської області під час санітарної чистки лісу було виявлено предмет, ззовні схожий на авіаційну бомбу. Про це ідеться в повідомленні ДСНС. Фото: ДСНС

Після контрольного огляду було встановлено, що це фугасна авіаційна бомба SC-500 німецької армії часів Другої світової війни. Небезпечне місце виявлення піротехніки огородили та виставили охорону. У подальшому було прийнято рішення транспортувати даний боєприпас на підривний майданчик, оскільки його було виявлено за 50 м від житлових будинків та за 100 м від газопроводу високого тиску, й знешкодження його на місці виявлення було неможливим.