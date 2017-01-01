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    На Львівщині після купання на Водохреще помер чоловік

    • Сьогодні, 20:03
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    Чоловік вийшов на берег з ополонки і втратив свідомість, лікарі констатували смерть

    Сьогодні, 19 січня, у с. Мурованому біля Львова після йорданських купань помер 52-річний чоловік.

    Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська розповіла ZAXID.NET, що трапилося це близько 15:00 на місцевій водоймі. Чоловік пірнув в ополонку, після цього вийшов на берег, почав витиратися, йому стало погано і він втратив свідомість. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть.

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    За словами Добровольської, чоловік ― місцевий мешканець 1964 року народження. Його тіло направили на експертизу для встановлення причин смерті.

    У прес-службі ДСНС Львівщини зазначили, що ополонка у с. Мурованому не була обладнана для купань, тому рятувальники не чергували на місці.

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