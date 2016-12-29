На Львівщині поїзд «Інтерсіті» вночі дві години простояв у полі
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Поїзд «Інтерсіті»
Через пошкодження контактної мережі було зупинено рух потягів на ділянці ст. «Красне» – ст. «Львів»
У четвер, 5 січня, близько 22:40 на станції Задвір'я Буського району Львівської області внаслідок пошкодження контактної мережі було зупинено рух потягів на ділянці ст. «Красне» – ст. «Львів».
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Внаслідок інциденту було зупинено рух потяга №743 «Хюндай» сполученням Київ – Львів, електропотяга №6047 сполученням Тернопіль – Львів та вантажного потяга, повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
О 00:30 6 січня рух потягів було відновлено. Затримка руху становила до двох годин.