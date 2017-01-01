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    На Львівщині п’яний водій шкільного автобуса віз учнів (відео)

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    Шкільний автобус
    Шкільний автобус

    Вміст алкоголю в крові чоловіка перевищує норму в понад 7 разів

    У четвер, 18 травня, близько 20 години на автодорозі Львів-Шегині, поблизу села Волиця, екіпаж патрульної поліції отримавши орієнтування про нетверезого водія, зупинив шкільний автобус. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова.

    В цей момент в салоні перебувало близько двадцяти учнів.

    Так як автобус під‘їхав до навчального закладу – діти просто вийшли. Учні прямували з пікніка.

    Під час спілкування з водієм, інспектори помітили в нього очевидні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти перевірку. Результат вразив інспекторів. Прилад драгер показав, що вміст алкоголю в крові чоловіка перевищує норму в понад 7 разів, а саме – 1,43 проміле.

     Водій підтвердив, що випив вина.

    На 61-річного чоловіка патрульні склали протокол за ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння).

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