На Львівщині селяни перекрили трасу через сморід з очисних полів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Селяни кажуть, що сморід виникає через погану роботу очисних споруд цукрового заводу та низки інших об'єктів

На Волині близько 70 селян перекрили трасу Луцьк-Львів, обурені смородом з фільтраційних полів.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України у Волинській області.

«Сьогодні близько 12:20 год. поблизу села Баїв Луцького району протестуючі перекрили рух автотранспорту в обох напрямках на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк. Близько 70 волинян безперервно ходять по пішохідному переходу. У такий спосіб громадяни намагаються привернути увагу влади та громадськості до вирішення питання щодо неприємного запаху з фільтраційних полів», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що шестеро співробітників здійснюють охорону правопорядку та забезпечення безпеки дорожнього руху. Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.

Місцеве видання «Волинь Post» пише, що люди вимагають вирішити проблему зі смородом, який оповиває їх домівки з настанням весни. За їх словами, він виникає через погану роботу очисних споруд цукрового заводу та низки інших об'єктів.