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    На Львівщині школярка упала з даху дев’ятиповерхівки

    • Вчора, 23:32
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    Від отриманих травм 14-річна школярка померла

    Сьогодні, близько 17:30 до Стрийського відділу поліції надійшла інформація про те, що по вул. Коссака у місті Стрий з даху дев’ятиповерхового житлового будинку впала неповнолітня дівчина. 

    Про це повідомили у прес-службі Головного управління поліції у Львівській області.

    Від отриманих травм 14-річна школярка померла.

    «Правоохоронці встановили особу загиблої – чотирнадцятирічна учениця восьмого класу однієї з стрийських шкіл.

    Встановлюються обставини події. На місці працює слідчо-оперативна група, працівники сектору ювенальної превенції та працівники інших служби. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – повідомили у поліції.

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