На Львівщині школярка упала з даху дев’ятиповерхівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від отриманих травм 14-річна школярка померла

Сьогодні, близько 17:30 до Стрийського відділу поліції надійшла інформація про те, що по вул. Коссака у місті Стрий з даху дев’ятиповерхового житлового будинку впала неповнолітня дівчина.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління поліції у Львівській області.

Від отриманих травм 14-річна школярка померла.

«Правоохоронці встановили особу загиблої – чотирнадцятирічна учениця восьмого класу однієї з стрийських шкіл.

Встановлюються обставини події. На місці працює слідчо-оперативна група, працівники сектору ювенальної превенції та працівники інших служби. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – повідомили у поліції.