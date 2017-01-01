На Львівщині стався вибух у житловому будинку
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Пожежа у будинку
Власниця будинку у важкому стані з опіками госпіталізована
У суботу, 25 лютого, о 22:52 год. у с. Монастирець Жидачівського району Львівської області у приватному цегляному житловому будинку стався вибух з подальшим горінням. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.
«В результаті вибуху власниця будинку, 1945 року народження з опіками ІІ-ІІІ ступеню у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Жидачівської ЦРЛ», - йдеться у повідомленні.
Причини події встановлюються.