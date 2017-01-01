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    На Львівщині стався вибух у житловому будинку

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    Пожежа у будинку
    Пожежа у будинку

    Власниця будинку у важкому стані з опіками госпіталізована

    У суботу, 25 лютого, о 22:52 год. у с. Монастирець Жидачівського району Львівської області у приватному цегляному житловому будинку стався вибух з подальшим горінням. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

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    «В результаті вибуху власниця будинку, 1945 року народження з опіками ІІ-ІІІ ступеню у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Жидачівської ЦРЛ», - йдеться у повідомленні.

    Причини події встановлюються.

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