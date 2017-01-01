На Львівщині три міста залишилися без води
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Відсутність водопостачання
Без води з самого ранку лишилися 64 тисячі мешканців
Трускавець, Стебник і частина Дрогобича Львівської області залишилися без водопостачання з 10:00 четверга через аварію на водозаборі «Гірне».
Без водопостачання 64 тисячі жителів цих міст, повідомив Українським новинам представник департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
Ведуться ремонтні роботи.
Як повідомляли Українські Новини, через некомпенсовані субсидії 225 будівель Києва відключили від гарячої води.