На Львівщині три міста залишилися без води

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Відсутність водопостачання

Без води з самого ранку лишилися 64 тисячі мешканців

Трускавець, Стебник і частина Дрогобича Львівської області залишилися без водопостачання з 10:00 четверга через аварію на водозаборі «Гірне».

Без водопостачання 64 тисячі жителів цих міст, повідомив Українським новинам представник департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Ведуться ремонтні роботи.

Як повідомляли Українські Новини, через некомпенсовані субсидії 225 будівель Києва відключили від гарячої води.