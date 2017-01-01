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    На Львівщині три міста залишилися без води

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    Відсутність водопостачання
    Відсутність водопостачання

    Без води з самого ранку лишилися 64 тисячі мешканців

    Трускавець, Стебник і частина Дрогобича Львівської області залишилися без водопостачання з 10:00 четверга через аварію на водозаборі «Гірне».

    Без водопостачання 64 тисячі жителів цих міст, повідомив Українським новинам представник департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

    Ведуться ремонтні роботи.

    Як повідомляли Українські Новини, через некомпенсовані субсидії 225 будівель Києва відключили від гарячої води.

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