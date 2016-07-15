На Львівщині у День закоханих побереться 1,4 тис. пар

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Тільки у Франківському РАЦСі Львова одружиться 40 пар молодят

У День закоханих на Львівщині побереться 1400 пар, це у сім разів більше, аніж торік. Абсолютний рекорд з кількості одружень зафіксують, зокрема, у Франківському РАЦСі Львова, пише Zik.

Сьогодні тут зафіксують рекорд – 40 одружених пар. Вітати молодят прийшов начальник юстиції Львівщини Ярослав Жукровський. Він особисто вручає парам свідоцтва про одруження і радить не зволікати з наступним етапом у житті.

Чиновник каже, цьогорічна кількість охочих одружитися у День усіх закоханих спростовує думку, нібито на заході України не відзначають це свято. Молоді пари кажуть, стати чоловіком і дружиною у День Валентина – символічно, але у кожної своя історія. Так, одна з пар зізналася, що два роки тому розпочалися їхні стосунки, інші молодята розповіли, що приїхали з іншого міста, аби побратися у Львові.