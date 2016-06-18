На Львівщині у власному будинку згорів чоловік

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Пожежники врятували будівлі, в яких палав вогонь, проте власника оселі – не встигли

Вчора, 29 січня в селі Йосипівка Радехівського району Львівської області загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік. Про це повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА.

На місці пожежі виявлено тіло власника, 1962 року народження. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 7 квадратних метрів. Врятовано дві будівлі.

Пожежу ліквідовали силами одного пожежного підрозділу від ГУ ДСНС України у Львівській області.

Тіло загиблого доставлено до моргу Радехівської центральної районної лікарні. Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Нагадаємо, через вибух на Харківщині у критичному стані опинилися четверо людей. Напередодні вдень у селі Слобожанське Зміївського району Харківської області в квартирі п'ятиповерхового будинку при монтажі натяжної стелі вибухнув газовий балон.

Джерело: zik.ua