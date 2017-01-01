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    На Львівщині водій маршрутки на смерть збив жінку

    • Вчора, 10:12
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    ДТП
    ДТП

    Трагедія сталася у середу вранці

    У середу, 4 січня, у Дрогобичі Львівської області водій маршрутки наїхав на жінку, яка від одержаних травм померла в кареті швидкої допомоги. Про це повідомили в прес-службі Львівської облдержадміністрації.

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    Трагедія сталася о 10:45 на вулиці Лесі Українки. Водій маршрутного таксі 1981 року народження наїхав на перехожу 1979 року народження, жительку села Озимина.

    Від отриманих травм жінка померла в кареті медичної швидкої допомоги по дорозі до міської лікарні.

    Причини пригоди встановлюються.

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